Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Смывайся!
10 выдающихся кинопобегов
Я не такая, я жду трамвая.
12 биографических лент, оскорбивших свои реальные прототипы
Тюнинг хлеборезки.
8 актеров, пожертвовавших зубами ради киноролей
Люби меня по-французски.
12 французских франшиз, очаровавших мир
Что же мы наделали!
10 актеров, ненавидящих свои фильмы
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Печаль Леи

07.08.2017 15:30
Печаль Леи

В Сеть просочилась еще одна промо-фотография к восьмому эпизоду «Звёздных Войн», теперь с участием Кэрри Фишер в образе Леи Органы. В новой части космической киноэпопеи Рей (Дейзи Ридли) продолжит свое эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). 

На экранах снова появятся Адам Драйвер, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо, Келли Мэри Трэн и Лора Дерн.

Российская премьера «Последних джедаев» от режиссера Райана Джонсона ожидается 14 декабря.

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Рано радуетесь!. 11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем (Евгений Ухов, Film.ru)
27.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рано радуетесь!

Актерская слава – дело скоротечное. Звезды, сверкающие на протяжении десятилетий, это скорее исключение, чем правило, большая часть артистов вспыхивают, блистают в двух-трех проектах и со...  →
Неудобный герой. Как на «Звездных войнах» отразится смена постановщиков сольного фильма о Хане Соло (Евгений Ухов, Film.ru)
23.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Неудобный герой

Новость об отстранении от постановки пока еще безымянной сольной картины о космическом мошеннике Хане Соло режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера иначе как скандальной не назовешь  →
Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
Непримкнувшие. 10 режиссеров, отказавшихся от «Звездных войн» (Артем Заяц, Film.ru)
16.05.2017
Артем Заяц, Film.ru

Непримкнувшие

«Звездные войны» – одна из самых знаменитых мировых кинофраншиз. Практически любой режиссер втайне мечтает вложить в золотоносную космооперу собственный кирпичик…  →
Против течения: «Звёздные Войны: Последние джедаи». Пять капель скепсиса в бочку «Последних джедаев» (Евгений Ухов, Film.ru)
18.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: «Звёздные Войны: Последние джедаи»

Возможен ли прыжок к высотам оригинальной трилогии, или тяжелое ярмо Disney больше не позволит Саге оторваться от земли? Я, как обычно, настроен пессимистично – слишком много вторичного в...  →
Блог: "Последний джедай" - скверное название для второго фильма трилогии (Евгений Ухов)
24.01.2017
Евгений Ухов

Блог: «Последний джедай» - скверное название для второго фильма трилогии

"Последний джедай" - скверное название для второго фильма трилогии, даже без учета планов на 10-11-12 части. А как тогда будет называться ЗВ9? "А не, не последний"?  →
показать еще

Новости по теме

28.07.2017
Промо-фото с персонажами восьмого эпизода «Звёздных Войн».
25.07.2017
Новые промо-кадры к восьмому эпизоду «Звёздных Войн».
16.07.2017
Постеры и ролик о создании 8 эпизода «Звёздных Войн».
27.05.2017
Кэтлин Кеннеди о новых спин-оффах «Звёздных Войн».
24.05.2017
Кадры и видео со съемок VIII эпизода «Звёздных Войн».

 

Свежие рецензии


Главное

Это наш с тобой секрет…
06.08
Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Сейчас так не снимают…
05.08
Сейчас так не снимают…
12 классических сцен, которые сегодня снять было бы невозможно
Кривые отражения
04.08
Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
Начни с улыбки
03.08
Начни с улыбки
13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий
Только хардкор!
01.08
Только хардкор!
16 лучших кинобоев XXI века
Позор для короля
31.07
Позор для короля
12 худших экранизаций книг Стивена Кинга
Звездные страдальцы
29.07
Звездные страдальцы
10 известных актеров, вычеркнутых из фильмов по дурацким причинам
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых злобных коррумпированных кинокопов 10 самых злобных коррумпированных кинокопов
15 экстремальных подготовок к роли 15 экстремальных подготовок к роли
12 сериальных тандемов, ставших парами в реальной жизни 12 сериальных тандемов, ставших парами в реальной жизни
10 фильмов, не осмелившихся прикончить главного героя 10 фильмов, не осмелившихся прикончить главного героя
10 наиболее продолжительных художественных фильмов всех времен 10 наиболее продолжительных художественных фильмов всех времен
20 финансовых кинопровалов 2014 года 20 финансовых кинопровалов 2014 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть