Песня Белль

Щедрые Disney поделились новым постером, кадром и тизером игровой экранизации классической сказки «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон в роли Белль и Дэном Стивенсом в образе Чудовища.

По сюжету, могущественная ведьма заколдовывает принца и его замок за его грубость и обращает принца в Чудовище. Снять заклятие и вернуть все на свои места может только искренняя любовь девушки, сумевшей разглядеть истинную красоту в глубине его сердца.

Режиссером выступил Билл Кондон, снявший ленты «Сумерки» и «Девушки мечты». Над сценарием же работал Стивен Чбоски («Хорошо быть тихоней»). В актерском составе также значатся Люк Эванс, Эмма Томпсон и озвучившие Когсворта и Люмьера Иэн МакКеллен и Юэн МакГрегор.

Релиз «Красавицы и Чудовища» должен состояться 16 марта.