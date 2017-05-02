Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
За мир до последней капли крови.
10 очень злых положительных героев
Бой во время чумы.
13 лучших битв постапокалиптического кино
Бог троицу любит.
15 знаковых триквелов
Первые мстительницы.
10 самых крутых экранных супергероинь
Только для ваших глаз.
16 главных WTF-моментов в фильмах 2016 года
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Планета Грома

02.05.2017 20:00
Планета Грома

Подоспел первый постер супергеройского сериала «Inhumans» (в российском переводе – «Сверхлюди») из киновселенной Марвел.  Релиз первых двух эпизодов состоится 1 сентября в кинотеатрах IMAX, а затем шоу будет транслироваться каналом ABC.

Команда Нелюдей – расы супергероев, обладающих разнообразными и невероятно уникальными суперспособностями – впервые появилась на страницах комиксов в 1965 году, в серии о Фантастической Четверке, и была создана знаменитым тандемом Стэн Ли / Джек Кирби.

Сюжет сосредоточится на никогда ранее не рассказывавшейся эпической истории о Чёрном Громе (Энсон Маунт) и его королевской семье. Серинда Суон сыграет Медузу, супругу Чёрного Грома, а Кен Люн –  его кузена Карнака. Иван Реон появится в образе центрального суперзлодея Максимуса. Шоураннером проекта назначен Скотт БакЖелезный кулак» Netflix, «Декстер»). 

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 киногероев, вынужденных выбирать между «П» и «полным П» 10 киногероев, вынужденных выбирать между «П» и «полным П»
10 звезд, которые чуть не бросили съемки в известных фильмах 10 звезд, которые чуть не бросили съемки в известных фильмах
12 фильмов, осовременивших классику 12 фильмов, осовременивших классику
Еще 10 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах Еще 10 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах
Все победители и номинанты на ключевые награды Киноакадемии Все победители и номинанты на ключевые награды Киноакадемии
13 самых масштабных фильмов декабря 2015 года 13 самых масштабных фильмов декабря 2015 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть