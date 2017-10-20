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Племя шайеннов

20.10.2017 17:30
Племя шайеннов

Кристиан Бэйл на свежих кадрах вестерна «Недруги», созданного режиссером «Из пекла» и «Черной мессы» Скоттом Купером. Каст фильма также составили Розамунд Пайк, Стивен Лэнг, Бен Фостер, Джесси Племонс и другие.

Действие сюжета картины разворачивается в 1882 году. Главный герой, капитан американской армии (Кристиан Бэйл), берется сопроводить умирающего вождя племени шайеннов, а также его семью, от удаленного военного форпоста в Нью-Мексико до прерий Монтаны. Бывшие враги встречают на своем пути молодую вдову, близкие которой были убиты. Все вместе они должны не только преодолеть негостеприимные равнины, но и избежать столкновений с воинственными команчами.

Дата выхода «Недругов» в широкий прокат не называется.

 

 

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