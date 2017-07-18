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Плохое кино

18.07.2017 16:30
Плохое кино

Первый тизер-трейлер и постер комедийного байопика «Горе-творец» с Джеймсом Франко в качестве режиссера и исполнителя главной роли. Сюжет фильма посвящен созданию культовой драмы «Комната» Томми Вайсо, которую часто называют худшим фильмом в истории кино.

В 2003 году фриковатый европейский иммигрант Томми Вайсо снял киноадаптацию своей пьесы «Комната», выступив в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли. Из рук вон плохо срежиссированная лента с нелогичным обрывочным сюжетом, нелепыми диалогами и никудышной актерской игрой была высмеяна критиками, но впоследствии приобрела культовый статус и титул «Гражданина Кейна” плохих фильмов».

Спустя 10 лет актер Грег Сестеро, сыгравший в «Комнате» роль Марка, опубликовал мемуары под названием «The Disaster Artist», где осветил историю создания легендарного фильма, а также поведал о своих отношениях с эксцентричным Томми Вайсо (который до сих пор уверен, что снял шедевр). В феврале 2014-го компания Сета Рогена приобрела права на экранизацию книги.

Джеймс Франко стал не только режиссером байопика, но и воплотил образ Вайсо. Его брат Дэйв Франко исполнил роль Грега Сестеро, а Джош ХатчерсонЗак ЭфронДжеки УиверЭри ГрейнорЭндрю СантиноНэйтан Филдер и Джун Дайэн Рафаэль сыграли остальных участников каста «Комнаты».

Также в состав «Горе-творца» вошли Сет Роген, Хэннибал Бёресс, Шэрон Стоун, Элисон Бри, Зои Дойч, Пол Шир, Мелани Гриффит, Шуга Лин Бёрд, Кристофер Минц-Плассе, Кейт Аптон, Джеррод Кармайкл и режиссер Джудд Апатоу. Камео получили Брайан Крэнстон, Зак Брафф, Дэвид ДеКото, а также сами Вайсо и Сестеро.

Выход картины в американский прокат состоится 8 декабря. Международной дистрибуцией фильма занимаются Warner Bros., на данный момент не уточняющие даты релиза «Горе-творца» в других странах.

 

 
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