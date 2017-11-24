Похищение феи

Съемочный процесс киноадаптации фэнтези-цикла «Артемис Фаул» начнется в марте 2018 года в Великобритании, рапортуют источники My Entertainment World. Режиссерское кресло проекта займет Кеннет Брана («Убийство в Восточном экспрессе», «Тор»).

Сюжет посвящен истории 12-летнего Артемиса Фаула ‒ миллионера и криминального гения, который успешно занимается махинациями по всему миру. Однажды вундеркинд узнает о существовании волшебного подземного народца, вскоре похищая фею, чтобы использовать её магию для спасения своей семьи. Однако юный махинатор ещё не подозревает, что связываться с феями очень опасно, и с этого момента начинаются фантастические приключения Артемиса.

Первая версия сценария, написанная Майклом Голденбергом («Зеленый Фонарь», «Гарри Поттер и Орден Феникса») в 2013 году, включала в себя события первых двух книг Йона Колфера ‒ «Артемис Фаул» и «Артемис Фаул. Миссия в Арктику». Однако затем ему на смену пришёл Конор МакФерсон («Затмение», «Как я стал гангстером»), и на данный момент неизвестно, насколько сильно его вариант скрипта отличается от изначальной.

В актерском составе пока что значится только Джуди Денч, на широкие экраны фильм попадет 9 августа 2019 года.