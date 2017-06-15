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Помощь гангстерам

15.06.2017 12:00
Помощь гангстерам

Семь персонажей ураганного боевика Эдгара Райта «Малыш на драйве» получили по персональному постеру (с пафосными цитатами в придачу). В каст ленты вошли Ансель Элгорт, Кевин Спейси, Лили Джеймс, Джейми Фокс, Джон Бернтал, Эйза Гонсалес и Джон Хэмм.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

В отечественном прокате лента окажется 24 августа.

 

 

 

 

 

 

 

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