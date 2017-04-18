Помощь коллег

Тэрон Эджертон и Ченнинг Татум на новых кадрах из экшн-ленты «Kingsman: Золотое кольцо» Мэттью Вона. Компанию актерам составят Колин Ферт, Холли Берри, Марк Стронг, Джулианна Мур и Джефф Бриджес.

После того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена новым злодеем по имени Поппи (Мур), агентам Эггси и Мерлину не остается ничего иного, как обратиться за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman. Переборов неприязнь, супершпионам придется найти общий язык и вместе бороться за спасение мира от надвигающегося зла.

Холли Берри воплощает образ главы ЦРУ, Педро Паскаль некоего агента Джэка Дэниелса, а Ченнинг Татум исполнит роль агента Текилы. Имена персонажей Элтона Джона и Винни Джонса не называются. На широких экранах фильм окажется 28 сентября.