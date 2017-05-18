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После Катрины

18.05.2017 13:00
После Катрины

Деннис КуэйдПослезавтра», «Вдали от рая») сыграет бывшего президента США Джорджа Буша-младшего во второй части криминальной телеантологии «Американская история преступлений». 

Сюжет второго сезона расскажет о последствиях самого разрушительного в истории США урагана Катрина, настигнувшего несколько штатов в августе 2005 года. Действия представителей власти и администрации президента Буша, не приложивших должных усилий для ликвидации последствий катастрофы, подверглись резкой критике.

Компанию Кэйду составят Мэттью Бродерик, который исполнит роль Майкла Д. Брауна – директора Федерального агентство по чрезвычайным ситуациям, Аннетт Бенинг в образе губернатора Луизианы Кэтлин Бланко и Сара Полсон.

Релиз второго сезона «Американской истории преступлений» намечен на 2018 год.

 

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