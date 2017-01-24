Последний самурай

Вчера Lucasfilm приоткрыли завесу тайны и огласили название VIII эпизода «Звёздных Войн» – «Последний Джедай». Associated Press выпал шанс поговорить с исполнителем роли Люка Скайуокера Марком Хэмиллом, который высказал свое мнение о названии картины Райана Джонсона.

«В нем есть что-то самурайское. Оно прямолинейное и минималистичное, в общем, мне нравится», – поделился Марк. «Райан сообщил мне его во время съемок, а я ответил: “Не надо говорить мне о таких вещах, я болтаю во сне!”. Они не на штуку достали нас со своей паранойей – очень боятся утечек. Забавно, ведь когда-то мы снимали оригинальный фильм, и всем было плевать».

В восьмой части саги Рей (Дейзи Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в «Пробуждении Силы», продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо и Лора Дерн.

На широких экранах «Последний Джедай» окажется 14 декабря.