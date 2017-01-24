Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Прекрасные и опасные.
15 самых очаровательных киношных женщин-копов
Главные премьеры 2016 года.
30 самых масштабных фильмов 2016 года
Свадебные генералы.
Еще 10 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах
Что, если….
7 кинофантазий, в которых герои расправились со знаменитыми политиками
Старики-разбойники.
15 еще работающих режиссеров старше 70 лет
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Последний самурай

24.01.2017 12:05
Последний самурай

Вчера Lucasfilm приоткрыли завесу тайны и огласили название VIII эпизода «Звёздных Войн» – «Последний Джедай». Associated Press выпал шанс поговорить с исполнителем роли Люка Скайуокера Марком Хэмиллом, который высказал свое мнение о названии картины Райана Джонсона.

«В нем есть что-то самурайское. Оно прямолинейное и минималистичное, в общем, мне нравится», – поделился Марк. «Райан сообщил мне его во время съемок, а я ответил: “Не надо говорить мне о таких вещах, я болтаю во сне!”. Они не на штуку достали нас со своей паранойей – очень боятся утечек. Забавно, ведь когда-то мы снимали оригинальный фильм, и всем было плевать».

В восьмой части саги Рей (Дейзи Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в «Пробуждении Силы», продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо и Лора Дерн.

На широких экранах «Последний Джедай» окажется 14 декабря.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Калифы на час. 10 голливудских звезд одной роли (Борис Иванов, Film.ru)
13.11.2016
Борис Иванов, Film.ru

Калифы на час

Все амбициозные актеры мечтают стать звездами и десятилетиями играть памятные роли, но лишь немногим удается прославиться, и только лучшие из лучших долго удерживаются на вершине. Немало...  →
Против течения: Презентация «Звездных войн». Пять скептических ложек в бочку меда презентации «Звездных войн» (Евгений Ухов, Film.ru)
19.07.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: Презентация «Звездных войн»

Пожалуй, не найдется в мире кино другой такой компании, как Disney, которая бы столько времени и средств уделяла маркетингу, рекламе и всевозможным способам постоянно поддерживать на высочайшем...  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
Блог: "Последний джедай" - скверное название для второго фильма трилогии (Евгений Ухов)
24.01.2017
Евгений Ухов

Блог: «Последний джедай» - скверное название для второго фильма трилогии

"Последний джедай" - скверное название для второго фильма трилогии, даже без учета планов на 10-11-12 части. А как тогда будет называться ЗВ9? "А не, не последний"?  →
показать еще

Новости по теме

23.01.2017
Оглашено название 8-го эпизода «Звёздных Войн».
15.01.2017
Марк Хэмилл прочитал новые твиты Трампа голосом Джокера.
14.01.2017
Лея Органа не появится в девятом эпизоде «Звёздных Войн».
10.01.2017
Режиссер 8 эпизода «Звёздных Войн» о становлении Рей.
08.01.2017
Марк Хэмилл озвучил твит Трампа голосом Джокера.

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 фильмов, которые украшает беременность 12 фильмов, которые украшает беременность
13 лучших агентов под прикрытием в кино и на ТВ 13 лучших агентов под прикрытием в кино и на ТВ
Итоги года: 15 лучших голливудских экшен-сцен 2016 года Итоги года: 15 лучших голливудских экшен-сцен 2016 года
10 самых мрачных вестернов 10 самых мрачных вестернов
12 фильмов, профинансированных оригинальными способами 12 фильмов, профинансированных оригинальными способами
10 актрис, которые могли бы сыграть Джеймса Бонда 10 актрис, которые могли бы сыграть Джеймса Бонда

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть