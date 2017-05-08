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Повторение жизни

08.05.2017 08:30
Повторение жизни

Режиссер Даг Лайман дал новое интервью Collider, обсудив вторую часть sci-fi экшена «Грань будущего». Лайман объявил официальное название сиквела, а также подтвердил, что Том Круз и Эмили Блант вернутся к своим ролям.

«Мы приготовили потрясающий сюжет, он просто невероятен! Гораздо лучше, чем у первой части (которую я, очевидно, очень люблю). Новый фильм получит название “Live Die Repeat and Repeat”. И Том, и Эмили Блант в восторге от нашего проекта. Осталось лишь решить, когда мы приступим к съемкам», – заявил постановщик.

Ранее Лайман также сообщал, что «Грань будущего 2» «полностью перевернет представление о том, как надо делать сиквелы» и будет «не только сиквелом, но и приквелом».

Написание сценария доверено Джо Шрэпнелу и Анне УотерхаузСила воли»). О том, как новый фильм продолжит историю оригинальной ленты, и каким образом будет реализован микс из сиквела и приквела, пока что остается только гадать.

 

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