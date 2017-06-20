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Поймать Призрака

20.06.2017 20:30
Поймать Призрака

Бесцензурный трейлер криминального экшена «Американский убийца» от режиссера Майкла Куэста («Убить гонца», «Родина») с участием Дилана О’Брайена, Майкла Китона и Тейлора Китча.

Сюжет рассказывает о молодом агенте ЦРУ Митче Раппе (О'Брайен) и его наставнике, ветеране Холодной войны Стэне Херли (Китон). В самый разгар обучения Херли и Рапп получают задание от главы ЦРУ Ирен Кеннеди (Сэна Латан) и отправляются на опасное задание, их цель — найти и остановить оперативника по прозвищу Призрак (Китч), который планирует начать Третью мировую войну на Среднем Востоке.

Премьера «Американского убийцы» состоится 15 сентября.

 
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