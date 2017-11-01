Правильный старт

«Последний богатырь» внезапно вырвался в лидеры российского проката, обогнав «Матильду» и заработав за дебютный уик-энд 423,8 миллиона рублей. Таким образом, фильм показал лучшие стартовые сборы для 2017 года, а также третий старт для отечественных лент за всю историю современного кинопроката России.

Изначально аналитики предсказывали «Последнему богатырю» 300 миллионов стартовых сборов, но картина от Disney сумела превзойти самые смелые ожидания. Что же касается «Матильды», то скандальная лента Алексея Учителя заработала за первые выходные только 202 миллиона, хотя эксперты прогнозировали фильму 400 миллионов на старте.