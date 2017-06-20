Прибытие Дейнерис

HBO поделились свежим кадром из седьмого сезона «Игры престолов», на котором Дейнерис и компания наконец-то прибывают в Вестерос. Возвращение популярного сериала на малые экраны ожидается 16 июля.

В конце прошлого сезона драконы Дейнерис и её необъятное войско направлялись к Вестеросу, где Серсея стала королевой после смерти своих детей. Армия же Короля Ночи направляется на юг, и битва будет неизбежной.

Шоураннерами предпоследнего сезона шоу снова выступили Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. Режиссерами 7 эпизодов нового сезона стали Алан Тэйлор, Джереми Подесва, Марк Майлод и Мэтт Шекман.