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Прибытие Дейнерис

20.06.2017 12:00
Прибытие Дейнерис

HBO поделились свежим кадром из седьмого сезона «Игры престолов», на котором Дейнерис и компания наконец-то прибывают в Вестерос. Возвращение популярного сериала на малые экраны ожидается 16 июля.

В конце прошлого сезона драконы Дейнерис и её необъятное войско направлялись к Вестеросу, где Серсея стала королевой после смерти своих детей. Армия же Короля Ночи направляется на юг, и битва будет неизбежной.

Шоураннерами предпоследнего сезона шоу снова выступили Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. Режиссерами 7 эпизодов нового сезона стали Алан ТэйлорДжереми Подесва, Марк Майлод и Мэтт Шекман

 

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