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Новости кино

Прикрыть Дариуса

10.08.2017 15:50
Прикрыть Дариуса

Несколько новых промо-фото комедийного боевика «Телохранитель киллера» с участием Райана Рейнольдса в образе агента по защите свидетелей и Сэмюэля Л. Джексона, играющего наемного убийцу.

Престарелый киллер Дариус Кинкэйд (Сэмюэл Л. Джексон), известный своим несносным нравом, решает дать показания против бывших нанимателей. Однако сам он уже не может обеспечить себе безопасность, поэтому обращается за помощью к молодому и способному телохранителю – агенту по защите свидетелей Майклу Брюсу (Райан Рейнольдс). В течение 24 часов не испытывающим друг к другу никакой симпатии героям предстоит действовать сообща, чтобы сбежать из Англии в Гаагу. Вскоре ситуация осложняется еще больше, когда на пути у них возникает кровожадный восточно-европейский диктатор Владислав Духович (Гэри Олдман).

Режиссерское кресло занял Патрик Хьюз, снявший «Неудержимых 3», автором сценария выступил Том О’Коннор. В актерский состав также входят Сальма Хайек, Элоди ЮнгСорвиголова»), Ричард Э. ГрантЛоган») и Хоаким де Альмейда («Отчаянный»).

В российский прокат «Телохранитель киллера» попадет 17 августа.

 

 

 

 

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