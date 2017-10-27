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Природа зовет

27.10.2017 17:20
Природа зовет

На 30-м году существования компания Morgan Creek Productions решила провести ребрендинг и сменить название на Morgan Creek Entertainment Group. Кроме того, боссы студии планируют выпустить ребуты сразу нескольких проектов Morgan Creek, в том числе «Эйса Вентуры» и «Молодых стрелков».

Полнометражные ремейки получат «Ночной народ» Клайва Баркера, «Жилец» Джона Шлезингера, триллер «Дьявольщина» с Шэрон Стоун и Изабель Аджани, спортивная комедия «Высшая лига» и вестерн «Молодые стрелки», в котором играли Чарли Шин, его брат Эмилио Эстевес и Кифер Сазерленд. Также компания перезапустит «Связанных насмерть» Дэвида Кроненберга, но в виде сериала.

Что же касается возвращения на большие экраны Эйса Вентуры, то Morgan Creek намерены снять фильм с новым актером или актрисой, который примерит на себя образ отпрыска заглавного героя. Запланировано появление и Джима Керри ‒ он должен будет символически передать эстафету палочку новому поколению.

 

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