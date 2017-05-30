Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Действуй, сестра!
10 пар и троек сестер, ставших знаменитыми актрисами
Вот это поворот!
13 слабых фильмов, спасенных неожиданной концовкой
Бывает и хуже.
10 фильмов, не заслуживающих называться «провальными»
Возвращение блудных звезд.
10 голливудских звезд, совершивших камбэк
Крылья, лапы, хвост.
25 самых обаятельных экранных животных
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Провал ограбления

30.05.2017 16:00
Провал ограбления

Два свежих постера разудалого экшена «Малыш на драйве» от режиссера лент «Зомби по имени Шон» и «Скотт Пилигрим против всех» Эдгара Райта. Каст боевика составили Ансель ЭлгортКевин СпейсиДжейми ФоксЛили ДжеймсДжон Бернтал и Джон Хэмм.

Юный водитель по кличке «Малыш» (Ансель Элгорт) работает на профессиональных грабителей банков. В один момент он внезапно оказывается втянутым в одно из ограблений, которое, к его глубокому сожалению, выходит из-под контроля, и все начинает идти совсем не по плану.

На российские экраны фильм попадет 24 августа.

 

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →

Новости по теме

29.05.2017
Видео о создании трюков для экшена «Малыш на драйве».
11.05.2017
Ролик о создании экшена «Малыш на драйве».
03.05.2017
Ураганное промо экшена «Малыш на драйве» с Кевином Спейси.
11.04.2017
Трейлер экшена «Малыш на драйве» с Фоксом, Спейси и Хэммом.
12.03.2017
Первый трейлер экшена «На драйве» с Фоксом, Спейси и Хэммом.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых привлекательных героинь с короткими стрижками 10 самых привлекательных героинь с короткими стрижками
10 киногероев, которые не должны были выжить 10 киногероев, которые не должны были выжить
Кинематографические и телевизионные итоги 2015 года Кинематографические и телевизионные итоги 2015 года
16 наиболее дерзко ограбленных кинозвезд 16 наиболее дерзко ограбленных кинозвезд
13 желтых киногероев 13 желтых киногероев
10 известных фильмов, снимавшихся в большой тайне 10 известных фильмов, снимавшихся в большой тайне

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть