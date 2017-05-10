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Провожая шерифа

10.05.2017 22:00
Провожая шерифа

В возрасте 77 лет скончался Майкл Паркс – один из любимых актеров Кевина Смита и Квентина Тарантино, снимавшийся в дилогии «Убить Билла», «Красном штате» и сериале «Твин Пикс».

Майкл Паркс начал свою актерскую карьеру в конце 1950-х, участвуя преимущественно в телесериалах. Дебютом Паркса в полнометражном кино стала лента «Дикое семя», затем последовали религиозный эпик «Библия», шоу «Потом пришёл Бронсон» и вестерн «Джоси Уэлз возвращается», который он также срежиссировал.

В культовом телесериале «Твин Пикс» Парксу досталась роль наркоторговца Жана Рено, а в не менее культовой картине Роберта Родригеса «От заката до рассвета» – техасского рейнджера Эрла МакГроу. К образу МакГроу актер вернулся в первой части «Убить Билла», «Доказательстве смерти» и «Планете страха». Кроме того, Тарантино дал Парксу небольшие роли в «Убить Билла 2» и «Джанго освобожденном».

За последние годы Майкл Паркс успел отметиться яркими ролями в «Красном штате» и «Бивне» Кевина Смита, а также воплотил образ легендарного комикс-художника Джека Кёрби в «Операции "Арго"».

 

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