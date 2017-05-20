Путь астронавтов

Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot продолжают развивать вселенную «Кловерфилд», которая скоро пополнится sci-fi триллером «Частица Бога». Сценарист проекта Орен Узил рассказал Collider о связи ленты с другими частями франшизы, «Монстро» и «Кловерфилд, 10».

«Сценарий был написан еще до появления “Кловерфилд, 10” и зарождения этой киновселенной в принципе. Он просто существовал как отдельная sci-fi история, пока через несколько лет им не заинтересовались Джей Джей, Bad Robot и Paramount. Не знаю, когда именно он стал частью франшизы “Кловерфилд”, но подозреваю, что в условиях современного рынка становится всё сложнее и сложнее продвигать оригинальные фильмы, тем более научную фантастику. Думаю, в определенный момент они осознали, что мой скрипт отлично вписывается в эту вселенную, поэтому подобная связь пойдет всем на пользу», – говорит Узил.

«Мы вносили правки в сценарий прямо во время съемок, но я все-таки не до конца понимаю, что значит быть частью расширенной вселенной “Кловерфилд”. Просто у меня есть представление о том, какого качества и стиля должна быть картина, выпускаемая Джей Джеем и Bad Robot, и это помогло определиться с направлением проекта. Не думаю, что существуют конкретные детали, делающие какой-либо фильм частью “Кловерфилд”», – добавил Орен.

Сюжет «Частицы Бога» фокусируется на международной группе космических ученых, которые становятся последними выжившими людьми после катастрофического эксперимента, стершего человечество с лица Земли. Находясь в космосе, они обнаруживают загадочный корабль, однако герои не знают, является он дружественным или нет.



Предполагается, что Bad Robot и Paramount будут выпускать по одному проекту из киновселенной «Кловерфилд» каждый год. В каст проекта вошли Дэвид Ойелово, Гугу Мбата-Роу, Чжан Цзыи, Крис О'Дауд, Даниэль Брюль и Элизабет Дебики. Режиссерское кресло занял Джулиус Она.

Российская премьера научно-фантастической ленты ожидается 27 октября.