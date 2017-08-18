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Новости кино

Путь джедая

18.08.2017 08:40
Путь джедая

Спин-офф «Звёздных Войн» об Оби-Ване Кеноби официально запущен в производство, и Lucasfilm с Disney уже присмотрели режиссера для проекта: переговоры со студией ведет Стивен ДолдриЧасы», «Чтец», «Билли Эллиот»).

Подробности сюжета сольной ленты на данный момент неизвестны, поскольку сценарий к фильму еще не написан. В случае, если переговоры с Долдри завершатся успешно, постановщик получит полный творческий контроль над картиной. Возвращение Юэна МакГрегора к роли Оби-Вана пока что не подтверждено.

 

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