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Путь Эггси

25.04.2017 08:00
Путь Эггси

Подоспел долгожданный первый трейлер кинокомикса «Kingsman: Золотое кольцо» – второй части заводного экшена Мэттью Вона. Главные роли в сиквеле сыграли Тэрон ЭджертонКолин Ферт, Холли Берри, Ченнинг Татум, Марк Стронг и Джефф Бриджес.

После того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена новым злодеем по имени Поппи (Джулианна Мур), агентам Эггси и Мерлину не остается ничего иного, как обратиться за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman. Переборов неприязнь, супершпионам придется найти общий язык и вместе бороться за спасение мира от надвигающегося зла.

Холли Берри воплощает образ главы ЦРУ, Педро Паскаль некоего агента Джэка Дэниелса, а Ченнинг Татум исполнит роль агента Текилы. Также в касте значатся Элтон Джон, Винни Джонс и Эдвард Холкрофт.

На широких экранах шпионский боевик окажется 28 сентября.

 
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