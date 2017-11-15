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Размер семьи

15.11.2017 18:40
Размер семьи

Фантастическая комедия «Короче» от режиссера и сценариста Александра Пэйна обзавелась свежим постером. Роли в картине исполнили Мэтт ДэймонКристен УигКристоф ВальцЛора Дерн, Джейсон Судейкис и Нил Патрик Харрис.

Муж и жена (Дэймон и Уиг), уставшие от повседневной жизни и частых ссор, решаются кардинально изменить свою жизнь. Крайне кардинально. И выбрали они для этого уменьшение. В прямом смысле этого слова. Став волонтерами новой технологии, они согласились на уменьшение самих себя с помощью специального устройства, но, к удивлению мужа, в самый последний момент жена отказывается, и он уменьшается один. После манипуляций с размерами и по прошествии некоторого времени герой выясняет, что, будучи маленьким, жить действительно замечательно.

Российская премьера «Короче» состоится 11 января 2018-го.

 


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