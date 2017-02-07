Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Развод и девичья фамилия.
10 самых шокирующих голливудских разводов
В гостях у сказки.
5 голливудских мифов, в которые продолжает верить общество
И после смерти мне не обрести покой.
13 актеров, смерть которых стала частью сценариев
Абра-швабра-кадабра!
10 лучших фокусов в кино
Очумелые ручки.
15 лучших сцен, сделанных без помощи компьютера
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Разные братья

07.02.2017 10:00
Разные братья

Юэн МакГрегор, исполняющий в грядущем 3 сезоне «Фарго» роли сразу двух персонажей – братьев Эммита и Рэя Стасси, дал новое интервью Digital Spy, в котором рассказал о своих героях из сериала, признавшись, что они не являются близнецами.

«Я воплощаю образы двух братьев, поэтому на мне будет много грима. Эммит и Рэй разные по характеру, к тому же они не близнецы. Пришлось придумывать специальный подход для каждого из них, но мне всё равно удалось получить удовольствие от процесса», – сообщил МакГрегор.

Эммит Стасси описывается как король парковок Миннесоты, привлекательный и успешный магнат в сфере недвижимости, примерный семьянин, проще говоря, идеал воплощенной в жизнь американской мечты.

Однако его младший брат Рэй ‒ лысеющий, полный неудачник, не развивающийся со школьных времен, когда он достиг своего потолка. Теперь же Рэй работает надзирающим офицером, он вляпался в серьезные неприятности, в которых винит своего старшего брата.

Ранее шоураннер проекта Ноа Хоули объявил, что события нового сезона развернутся спустя 4 года после событий первого, то есть в 2010-м. Как минимум один второстепенный персонаж из дебютного сезона появится и в третьем. В актерский состав, помимо МакГрегора, вошли Мэри Элизабет Уинстэд, Дэвид Тьюлис, Кэрри Кун, Скут МакНэйри и Джим Гаффиган. Премьера состоится на канале FX в середине апреля.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Семейный бизнес. Рецензия на 2-й сезон сериала «Фарго» (Евгений Ухов, Film.ru)
29.12.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Рецензия на 2-й сезон сериала «Фарго»

Чуть более скупой на юмор, но по-прежнему злой, энергичный, не гнушающийся крови и не стесняющийся стрельбы второй сезон «Фарго» не уступает первому – а это само по себе лучший...  →
Страшно! Аж жуть!. 15 кинозвезд со странными фобиями (Евгений Ухов, Film.ru)
20.09.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Страшно! Аж жуть!

Когда в кадре у тебя огромный пулемет или суперспособности, нетрудно выглядеть крутым, но так ли круты актеры вне съемочной площадки? Отнюдь  →
Привычка жениться. 15 звезд-рекордсменов по количеству браков (Борис Иванов, Film.ru)
04.04.2016
Борис Иванов, Film.ru

Привычка жениться

Посвятив один из наших недавних хит-парадов голливудцам, прожившим десятилетия в счастливых браках, мы просто обязаны были взглянуть на обратную сторону медали и рассказать о тех, кто потерпел...  →
Однажды в снегу. Рецензия на сериал «Фарго. Сезон 1» (Борис Иванов, Film.ru)
30.06.2014
Борис Иванов, Film.ru

Рецензия на сериал «Фарго. Сезон 1»

Превосходный первый сезон трагикомического шоу по мотивам хита братьев Коэн оказался достоин своего громкого имени  →
показать еще

Новости по теме

21.12.2016
Два ролика о создании сиквела «На игле».
20.12.2016
Дэвид Тьюлис сыграет в 3 сезоне «Фарго».
29.11.2016
Оби-Ван Кеноби появится в новых «Звёздных Войнах»?
23.11.2016
Юэн МакГрегор может получить роль Дамблдора.
04.10.2016
Постер «Американской пасторали» Юэна МакГрегора.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Еще 10 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах Еще 10 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах
12 актрис, получивших ученую степень 12 актрис, получивших ученую степень
10 знаменитых невидимых персонажей 10 знаменитых невидимых персонажей
15 кочующих по Голливуду предметов реквизита 15 кочующих по Голливуду предметов реквизита
20 актеров, пришедших в кино обеспеченными людьми 20 актеров, пришедших в кино обеспеченными людьми
60 ранних профессий голливудских звезд 60 ранних профессий голливудских звезд

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть