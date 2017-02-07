Разные братья

Юэн МакГрегор, исполняющий в грядущем 3 сезоне «Фарго» роли сразу двух персонажей – братьев Эммита и Рэя Стасси, дал новое интервью Digital Spy, в котором рассказал о своих героях из сериала, признавшись, что они не являются близнецами.

«Я воплощаю образы двух братьев, поэтому на мне будет много грима. Эммит и Рэй разные по характеру, к тому же они не близнецы. Пришлось придумывать специальный подход для каждого из них, но мне всё равно удалось получить удовольствие от процесса», – сообщил МакГрегор.

Эммит Стасси описывается как король парковок Миннесоты, привлекательный и успешный магнат в сфере недвижимости, примерный семьянин, проще говоря, идеал воплощенной в жизнь американской мечты.



Однако его младший брат Рэй ‒ лысеющий, полный неудачник, не развивающийся со школьных времен, когда он достиг своего потолка. Теперь же Рэй работает надзирающим офицером, он вляпался в серьезные неприятности, в которых винит своего старшего брата.



Ранее шоураннер проекта Ноа Хоули объявил, что события нового сезона развернутся спустя 4 года после событий первого, то есть в 2010-м. Как минимум один второстепенный персонаж из дебютного сезона появится и в третьем. В актерский состав, помимо МакГрегора, вошли Мэри Элизабет Уинстэд, Дэвид Тьюлис, Кэрри Кун, Скут МакНэйри и Джим Гаффиган. Премьера состоится на канале FX в середине апреля.