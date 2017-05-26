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Решение Амазонки

26.05.2017 11:20
Решение Амазонки

Роль Чудо-Женщины из киновселенной DC оказалась по-настоящему судьбоносной для карьеры Галь Гадот: на шоу Джимми Фэллона актриса призналась, что планировала уйти из кино, перед тем, как Зак Снайдер пригласил её на прослушивание для «Бэтмена против Супермена».

«Наша профессия, частые отказы… всё это очень сложно. Я проходила столько прослушиваний, и столько раз роли были “почти” мои. И так снова и снова. Я честно говорила мужу, что я не знаю, сколько еще продержусь и смогу ли принять это», – говорит Гадот. «Затем мне поступил звонок от Зака Снайдера, который хотел прослушать меня на секретную роль. Пробы прошли замечательно. Я вернулась в Израиль, снялась в ещё одной картине и всерьёз задумалась о завершении актерской карьеры. Меня снова пригласили на пробы, и я поинтересовалась у своего агента, что же это всё-таки за роль? Вскоре Зак позвонили мне и сказал: “Не знаю, слышали ли у вас в Израиле об этой героине, популярна она или нет, но имя Чудо-Женщина тебе что-нибудь говорит?”. И я ответила: “Чудо-Женщина? Ок, я в деле”».

На экранах кинотеатров сольная лента о «Чудо-Женщине» окажется 1 июня.

 

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