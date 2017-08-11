Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Мастера малых форм.
13 камео, ставших классикой кино
Пугающая бесконечность.
15 опасностей, таящихся в космосе
И будем вместе, вместе навсегда!
15 наших любимых пар актеров, неоднократно игравших вместе
Искусство продавать.
10 самых изобретательных кинотрейлеров
Сделано в Америке.
9 «неамериканских» актеров, на самом деле родившихся в США
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Решение студии

11.08.2017 12:40
Решение студии

Этим летом режиссер Джосс Уидон затеял масштабные до- и пересъемки блокбастера DC «Лиги Справедливости», которые продлятся около двух месяцев. Как рассказал актер Джо Мортон в интервью с IGN, значительная часть изменений, внесенных Уидоном в фильм, коснулась супергероя Киборга в исполнении Рэя Фишера.

По словам Мортона, играющего в «Лиге» доктора Сайласа Стоуна ‒ отца Киборга, пересъемки почти не затронули его героя, в отличие от персонажа Фишера: «Я знаю, что они внесли множество поправок в характер Виктора Стоуна, роль которого исполняет Рэй. Также я слышал, что студия потребовала сделать фильм менее мрачным. Трудно сказать, как именно это отразилось на пересъемках, но мне сообщали именно такую информацию».

Сюжет эпической картины расскажет о том, как вновь поверивший в человечество Брюс Уэйн (Бен Аффлек), вдохновившись самоотверженным поступком Суперменаначнет собирать команду металюдей, чтобы противостоять новой, еще более могущественной угрозе. Но, несмотря на возникновение этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Антагонистами супергероев DC выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга.

Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Кирси Клемонс, играющая Айрис Уэст, Билли Крудап, воплощающий образ отца Флэша, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Вулко – наставника и помощника Аквамена. Образ Ипполиты, матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

Релиз супергеройской ленты состоится 16 ноября.

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Эффект бабочки. Все самое главное, что было анонсировано на Comic-Con 2017 (Евгений Ухов, Film.ru)
27.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Эффект бабочки

Хорошо всем известная по фильму «Эффект бабочки» фраза о том, что взмах крыла маленького насекомого на одном конце планеты может вызвать разрушительное цунами на противоположной ее...  →
Против течения: Джос Уиддон. Пять опасностей, которые несет киновселенной DC приход Джосса Уидона (Евгений Ухов, Film.ru)
04.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: Джос Уиддон

Используя свою суперспособность во всем видеть только плохое, спешу поделиться с сочувствующими опасениями от некстати сложившегося противоестественного союза  →
Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
К оружию!. 12 самых могущественных артефактов кинематографической вселенной DC (Евгений Ухов, Film.ru)
03.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

К оружию!

Как кольт и доброе слово действуют на оппонента куда лучше, чем просто доброе слово, так и супергерою, если только он не Супермен, который бесконечно силен сам по себе, необходимо оружие, чтобы...  →
Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
12.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 06.02-12.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона (Борис Хохлов)
24.07.2016
Борис Хохлов

Блог: Посмотрел все трейлеры с комик-кона

Посмотрел все трейлеры с комик-кона, что появились на данный момент (Король Артур, Остров черепа, Чудо-женщина и Лига справедливости), толком не впечатлил ни один, а "Лига" - это вообще...  →
показать еще

Новости по теме

09.08.2017
Промо-кадр из экшена «Лига Справедливости» с участием Супермена.
04.08.2017
Актриса Кирси Клемонс о досъемках «Лиги Справедливости». 
27.07.2017
Генри Кавилл о ситуации со своими усами и «Лигой Справедливости».
25.07.2017
Джосс Уидон затеял масштабные досъемки «Лиги Справедливости».
24.07.2017
Джефф Джонс о «Бэтгёрл» и развитии Бэт-вселенной.

 

Свежие рецензии


Главное

Не хочу! Не буду!
08:00
Не хочу! Не буду!
12 фильмов, подвергнутых самым нелепым зрительским бойкотам
Мы – банда!
10.08
Мы – банда!
10 лучших фильмов о преступных группировках
Скрытый дефект
08.08
Скрытый дефект
12 физических недостатков звезд, о которых вы, возможно, не подозревали
Это наш с тобой секрет…
06.08
Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Сейчас так не снимают…
05.08
Сейчас так не снимают…
12 классических сцен, которые сегодня снять было бы невозможно
Кривые отражения
04.08
Кривые отражения
10 персонажей экранизаций, которые в кино совсем не такие, как в оригинале
Начни с улыбки
03.08
Начни с улыбки
13 звезд Голливуда, начинавших карьеру с комедий
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 биографических лент, оскорбивших свои реальные прототипы 12 биографических лент, оскорбивших свои реальные прототипы
20 главных «королев крика» мирового кино 20 главных «королев крика» мирового кино
15 российских фильмов, которые нельзя пропустить в 2014 году 15 российских фильмов, которые нельзя пропустить в 2014 году
16 голливудских звезд-коллекционеров 16 голливудских звезд-коллекционеров
11 фильмов о любви представителей разных планет 11 фильмов о любви представителей разных планет
12 самых дорогих предметов кинореквизита 12 самых дорогих предметов кинореквизита

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть