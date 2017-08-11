Решение студии

Этим летом режиссер Джосс Уидон затеял масштабные до- и пересъемки блокбастера DC «Лиги Справедливости», которые продлятся около двух месяцев. Как рассказал актер Джо Мортон в интервью с IGN, значительная часть изменений, внесенных Уидоном в фильм, коснулась супергероя Киборга в исполнении Рэя Фишера.

По словам Мортона, играющего в «Лиге» доктора Сайласа Стоуна ‒ отца Киборга, пересъемки почти не затронули его героя, в отличие от персонажа Фишера: «Я знаю, что они внесли множество поправок в характер Виктора Стоуна, роль которого исполняет Рэй. Также я слышал, что студия потребовала сделать фильм менее мрачным. Трудно сказать, как именно это отразилось на пересъемках, но мне сообщали именно такую информацию».

Сюжет эпической картины расскажет о том, как вновь поверивший в человечество Брюс Уэйн (Бен Аффлек), вдохновившись самоотверженным поступком Супермена, начнет собирать команду металюдей, чтобы противостоять новой, еще более могущественной угрозе. Но, несмотря на возникновение этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Антагонистами супергероев DC выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга.

Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Кирси Клемонс, играющая Айрис Уэст, Билли Крудап, воплощающий образ отца Флэша, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Вулко – наставника и помощника Аквамена. Образ Ипполиты, матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

Релиз супергеройской ленты состоится 16 ноября.