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Руки судьбы

03.08.2017 16:30
Руки судьбы

FX Networks опубликовали три новых промо-ролика седьмого сезона «Американской истории ужасов». Сюжет новой части хоррор-антологии под названием «Культ» развернется в Мичигане и будет посвящен президентским выборам в США 2016-го года.

В январе FX продлили шоу сразу на 8 и 9 сезоны вперед. Кроме того, Райан Мерфи и Брэд Фалчук параллельно разрабатывают еще один «секретный» сезон, которым, вероятно, станет анонсированный прошлой осенью кроссовер, объединяющий в себе персонажей из двух старых частей проекта.

7-й сезон «Американской истории ужасов» будет состоять из 11 эпизодов и попадет на малые экраны 5 сентября. Главные роли исполняют Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд, Билли Эйхнер, Шейенн Джексон, Элисон Пилл, Колтон Хэйнс и Адина Портер.

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