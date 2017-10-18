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Сам по себе

18.10.2017 10:00
Сам по себе

Бенисио Дель Торо на новом кадре из восьмого эпизода «Звёздных Войн», где актер сыграл таинственного персонажа по имени DJ. В широком прокате «Последние джедаи» стартуют 14 декабря.

Продолжение легендарной саги о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей (Дейзи Ридли) пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером (Марк Хэмилл)? Кайло Рен (Адам Драйвер) перешел на Тёмную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным родственником Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея (Кэрри Фишер), вместе с По (Оскар Айзек), Финном (Джон Бойега) и BB-8 приступит к новой миссии.

На экранах снова появятся Донал ГлисонЭнтони ДэниелсГвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Келли Мэри Трэн и Лора Дерн.

 

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