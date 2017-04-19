Секреты острова

MarVista Entertainment и IM Global Television объявили о начале разработки сериала «Кинг-Конг Остров Черепа», который не будет связан с недавним фильмом. Сценаристами и продюсерами телепроекта назначены Джонатан Пеннер и его супруга Стэйси Тайтл («БайБайМэн», «Пусть дьявол носит черно»).
Подробные детали сюжета не сообщаются, однако известно, что главным героем будет женщина, которая вместе со своей командой отправится исследовать легендарный Остров Черепа, полный различных тайн, чудес и ужасов. Даты начала съемок / премьеры сериала не уточняются.
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