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Семейный протест

04.02.2017 19:32
Семейный протест

Дэниэл Крэйг и Холли Берри на первых фотографиях со съемок биографической драмы «Короли», сюжет которой посвящен знаменитым массовым беспорядкам, происходившим в Лос-Анджелесе в 1992 году.

В центре повествования находится история мужчины (Крэйг), живущего в Южном Централе Лос-Анджелеса образца 1992 года и заводящего отношения с матерью-одиночкой (Берри). Но после вынесения несправедливого приговора по делу чернокожего Родни Кинга, избитого четырьмя белыми полицейскими, город на 6 дней погрузился в хаос, поэтому героям придется как можно скорее отыскать и защитить детей героини Берри от опасности.

«Короли» станут англоязычным дебютом сценаристки и режиссера турецко-французского происхождения Дениз Гамзе Эргювен, громко заявившей о себе фильмом «Мустанг». Дата выхода ленты на широкие экраны еще не назначена.

 

 

 

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