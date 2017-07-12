Семья Чарли

Появились первые подробности о новой картине режиссера Квентина Тарантино: как сообщают THR, фильм расскажет об убийствах Чарльза Мэнсона и его последователей из печально известной коммуны «Семья».

В центре сюжета (по крайней мере, его части) окажется правдивая история о Шэрон Тэйт – актрисе и жене режиссера Романа Полански. В 1969 году Мэнсон и члены его «Семьи» жестоко убили Тэйт и еще четырех людей, находившихся в доме. На момент гибели Шэрон Тэйт была на восьмом месяце беременности.

Сейчас Тарантино вносит финальные правки в сценарий, продюсерами ленты выступят братья Вайнштейны. На главные роли рассматриваются Брэд Питт, Марго Робби, Сэмюэл Л. Джексон и Дженнифер Лоуренс. Робби может воплотить образ Тэйт, а Питт, вероятно, сыграет детектива, занимавшегося расследованием убийств.

Старт съемок безымянного фильма намечен на лето 2018 года.