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Семья Чарли

12.07.2017 09:00
Семья Чарли

Появились первые подробности о новой картине режиссера Квентина Тарантино: как сообщают THR, фильм расскажет об убийствах Чарльза Мэнсона и его последователей из печально известной коммуны «Семья».

В центре сюжета (по крайней мере, его части) окажется правдивая история о Шэрон Тэйт – актрисе и жене режиссера Романа Полански. В 1969 году Мэнсон и члены его «Семьи» жестоко убили Тэйт и еще четырех людей, находившихся в доме. На момент гибели Шэрон Тэйт была на восьмом месяце беременности.

Сейчас Тарантино вносит финальные правки в сценарий, продюсерами ленты выступят братья Вайнштейны. На главные роли рассматриваются Брэд Питт, Марго Робби, Сэмюэл Л. Джексон и Дженнифер Лоуренс. Робби может воплотить образ Тэйт, а Питт, вероятно, сыграет детектива, занимавшегося расследованием убийств.

Старт съемок безымянного фильма намечен на лето 2018 года.

 

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