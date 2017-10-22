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Новости кино

Шаги Черчилля

22.10.2017 11:50
Шаги Черчилля

Персонажные постеры с главными героями исторической драмы «Темные времена», где Гэри Олдман примерил на себя образ Уинстона Черчилля. Режиссером выступил Джо Райт («Гордость и предубеждение»), а в касте также значатся Лили Джеймс, Бен Мендельсон, Кристин Скотт Томас и Стивен Диллэйн.

За несколько дней до вступления в свою должность премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль (Гэри Олдман) должен столкнуться лицом к лицу с одной из самых сложных проблем в своей жизни и сделать определяющий выбор: стоит ли ему начать переговоры с нацистской Германией, поступившись своими принципами и подписав договор о сотрудничестве, либо защитить права и свободы граждан своей страны. Неконтролируемая нацистская машина ураганом проносится по Западной Европе, сметая всё на своем пути и порабощая целые государства. Черчилль понимает, что вторжение в его страну неминуемо и всё равно рано или поздно произойдет. Однако неподготовленная общественность, скептически настроенный монарх, а также постоянные стычки и непонимание внутри своей партии сильно бьют по Черчиллю. Что в этот сложный час для всего британского народа сделает новый премьер-министр Черчилль? Сможет ли он выстоять, принять единственное правильное решение во имя интересов своего народа и изменить ход истории?

В отечественном прокате лента стартует 18 января 2018 года.

 

 

 

 

 

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