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Шалости в лифте

29.01.2017 10:16
Шалости в лифте

Появился отрывок из эротической мелодрамы «На пятьдесят оттенков темнее» по книге Э.Л. Джеймс, в котором персонажи Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана отправляются на ночное свидание.

Анастейша «Ана» Стил (Джонсон) пытается наладить свою жизнь и двигаться дальше после расставания с Кристианом Греем (Дорнан). Но испытывающий боль от разлуки Кристиан убеждает Ану попробовать восстановить отношения на ее условиях. И когда у пары уже начинает все налаживаться, полное мрачных тайн прошлое Кристиана угрожает разделить влюбленных навсегда.

В режиссерском кресле находится Джеймс Фоули, который снимет также и третью часть – «Пятьдесят оттенков свободы». Сценаристом выступил Найл Леонард, муж писательницы Э.Л. Джеймс. В актерском составе задействованы Ким БейсингерХью ДэнсиМарша Гей ХарденТайлер ХеклинРита Ора и другие.

На экранах кинотеатров лента окажется 9 февраля.

 

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