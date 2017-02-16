Схватка в высотке

Джо Карнахан назначен режиссером голливудской версии «Рейда», главную роль в картине исполнит Фрэнк Грилло. Карнахан поспешил успокоить фанатов и пообещал, что новый «Рейд» будет не ремейком, а скорее переосмыслением сценария оригинальной ленты.

«Наш фильм близок по тону и атмосфере “Схватке” с “Наркобароном”. Гарет Эванс [режиссер индонезийского “Рейда” – Film.ru] выступает исполнительным продюсером картины, он дал нам свое полное благословение», – пишет Карнахан в твиттере. «Ребята, поверьте, нельзя просто взять и снять ремейк такой фантастической ленты, как “Рейд”. Поэтому спросите себя, стали бы мы заниматься этим проектом, не будь у нас в запасе по-настоящему крутых идей».

Оригинал вышел в прокат в 2011-м и рассказывал об отряде спецназа, который врывается в высотное здание, используемое местной криминальной группировкой в качестве укрытия. Боевик был насыщен практически безостановочным экшеном и оказался с восторгом принят любителями жанра по всему миру. Производством новой версии «Рейда» займутся XYZ Films, даты премьеры или начала съемок не разглашаются.