Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Король Нью-Йорка.
15 лучших фильмов Вуди Аллена
Свет мой, зеркальце….
12 хорроров о зеркалах, в которые лучше не смотреться
Самые ожидаемые фильмы марта 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы марта 2015 года
Не влезай – убьет!
12 фильмов о пленниках странных мест
С пьедестала на бал.
15 спортсменов, ставших актерами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Сила внутри

15.11.2017 21:10
Сила внутри

В Сети оказались три новых проморолика «Звёздных Войн: Последние джедаи», а также плакат от Dolby. Российская премьера восьмой части космической киноэпопеи запланирована на 14 декабря.

Продолжение легендарной саги о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей (Дейзи Ридли) пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером (Марк Хэмилл)? Кайло Рен (Адам Драйвер) перешел на Тёмную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным родственником Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея (Кэрри Фишер), вместе с По (Оскар Айзек), Финном (Джон Бойега) и BB-8 приступит к новой миссии.

На экранах снова появятся Донал ГлисонЭнтони ДэниелсГвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель ТороКелли Мэри Трэн и Лора Дерн. Камео получили Том Харди и принцы Уильям и Гарри.

 


 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Война без особых причин. «Звездные войны»: Что планирует LucasFilm на ближайшие 10 лет? (Евгений Ухов, Film.ru)
02.11.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Война без особых причин

Современный кинозритель похож на человека, бредущего через густую чащу – скромную и порой неприглядную поросль оригинальных проектов от света заслоняют исполинские стволы и кроны грандиозных...  →
Тяга к подвигам. 12 режиссеров, которым стоит попробовать себя в комикс-экранизациях (Евгений Ухов, Film.ru)
02.11.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Тяга к подвигам

Жанр супергероического кино переживает сегодня невероятный подъем, и конвейер, на котором штампуются ленты о мутантах, полубогах, изобретателях и инопланетянах, с каждым годом все больше ускоряет...  →
Рано радуетесь!. 11 оступившихся звезд, которые получат шанс на возвращение в ближайшем будущем (Евгений Ухов, Film.ru)
27.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рано радуетесь!

Актерская слава – дело скоротечное. Звезды, сверкающие на протяжении десятилетий, это скорее исключение, чем правило, большая часть артистов вспыхивают, блистают в двух-трех проектах и со...  →
Неудобный герой. Как на «Звездных войнах» отразится смена постановщиков сольного фильма о Хане Соло (Евгений Ухов, Film.ru)
23.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Неудобный герой

Новость об отстранении от постановки пока еще безымянной сольной картины о космическом мошеннике Хане Соло режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера иначе как скандальной не назовешь  →
Верная ставка. 10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов (Евгений Ухов, Film.ru)
19.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Верная ставка

Заработать в прокате миллиард долларов до сих пор считается в Голливуде грандиозным достижением  →
Блог: "Последний джедай" - скверное название для второго фильма трилогии (Евгений Ухов)
24.01.2017
Евгений Ухов

Блог: «Последний джедай» - скверное название для второго фильма трилогии

"Последний джедай" - скверное название для второго фильма трилогии, даже без учета планов на 10-11-12 части. А как тогда будет называться ЗВ9? "А не, не последний"?  →
Фоторепортаж: Фоторепортаж с выставки Comic Con Russia
03.10.2017

Фоторепортаж: Фоторепортаж с выставки Comic Con Russia

Выставка Comic Con Russia действовала в Москве с 28 сентября по 1 октября. Для ее посетителей все четыре дня работали стенды компании Disney по самым ожидаемым фильмам 2017 года: фильм Disney и...  →
показать еще

Новости по теме

14.11.2017
Два свежих постера восьмого эпизода «Звёздных Войн».
12.11.2017
Динамичный ТВ-ролик «Звёздных Войн: Последние Джедаи».
10.11.2017
Lucasfilm готовят новую трилогию «Звёздных Войн».
08.11.2017
Русский ролик о создании «Звёздных Войн: Последние Джедаи»
06.11.2017
Марк Хэмилл уверяет, что Люк не перешёл на тёмную сторону Силы.

Свежие рецензии


Главное

Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
13.11
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
10 фильмов, вдохновленных конспирологией
Зеркало для героя
12.11
Зеркало для героя
10 самых смешных ролей, в которых голливудские звезды сыграли сами себя
Драку заказывали?
11.11
Драку заказывали?
10 фильмов, в которых экранные кулачные поединки вышли из-под контроля
Пленники паранойи
10.11
Пленники паранойи
10 лучших экранных детективов, где все под подозрением
Лучший сыщик с дипломом
09.11
Лучший сыщик с дипломом
8 лучших воплощений Эркюля Пуаро на экране
Темная справедливость
06.11
Темная справедливость
12 фильмов, в которых злодеи правы
Умереть не встать
05.11
Умереть не встать
10 лучших голливудских картин, в которых злодей убивает главного героя
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 исторических прообразов героев «Игры престолов» 10 исторических прообразов героев «Игры престолов»
10 актеров, в один миг профукавших все, что имели 10 актеров, в один миг профукавших все, что имели
10 главных киногероев 70-х 10 главных киногероев 70-х
15 забавных фактов из истории создания франшизы «Чужой» 15 забавных фактов из истории создания франшизы «Чужой»
10 самых привлекательных героинь с короткими стрижками 10 самых привлекательных героинь с короткими стрижками
10 фильмов, в которых снимались только мужчины 10 фильмов, в которых снимались только мужчины

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть