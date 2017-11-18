Скачок Алекса

Опубликован свежий постер диснеевской фэнтези-ленты «Излом времени» Авы ДюВерней – экранизации одноименного романа Мадлен Л’Энгл. В каст картины вошли Крис Пайн, Риз Уизерспун, Майкл Пенья, Зак Галифианакис и Опра Уинфри.

Сюжет фильма рассказывает о докторе Алексе Мёрри (Крис Пайн), который бесследно исчезает во время одного из экспериментов. На поиски ученого отправляется его дочь Мег в компании с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоит пройти через путешествия во времени, знакомство со странными мирами и необыкновенными существами.

Российская премьера «Излома времени» намечена на 8 марта 2018 года.