Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Кинопремьеры месяца. Февраль.
10 главных фильмов февраля 2017 года
Реальность кусается.
Еще 12 байопиков, искажающих факты
Не только супермены.
10 лучших экранизаций комиксов не о супергероях
Бумажные солдаты.
10 актеров, разочарованных комиксами
Сказал как отрезал.
20 самых памятных финальных фраз
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Скачок Алекса

18.11.2017 08:30
Скачок Алекса

Опубликован свежий постер диснеевской фэнтези-ленты «Излом времени» Авы ДюВерней – экранизации одноименного романа Мадлен Л’Энгл. В каст картины вошли Крис ПайнРиз Уизерспун, Майкл ПеньяЗак Галифианакис и Опра Уинфри.

Сюжет фильма рассказывает о докторе Алексе Мёрри (Крис Пайн), который бесследно исчезает во время одного из экспериментов. На поиски ученого отправляется его дочь Мег в компании с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоит пройти через путешествия во времени, знакомство со странными мирами и необыкновенными существами.

Российская премьера «Излома времени» намечена на 8 марта 2018 года.

 


 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

07.08.2017
Русский трейлер фэнтези «Излом времени» с Крисом Пайном.
16.07.2017
Трейлер и постер фэнтези «Скачок во времени» с Крисом Пайном.
12.07.2017
Первые кадры из фэнтези «Скачок во времени» с Крисом Пайном.
04.08.2016
Ава ДюВерней вошла в историю кино.

Свежие рецензии


Главное

Один в поле не воин
08:00
Один в поле не воин
13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз
Пустые траты
17.11
Пустые траты
10 самых нелепых примеров использования компьютерных эффектов в кино
Этому комиксу нужен другой герой!
16.11
Этому комиксу нужен другой герой!
13 актеров кинокомиксов, против которых были настроены фанаты
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
13.11
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
10 фильмов, вдохновленных конспирологией
Зеркало для героя
12.11
Зеркало для героя
10 самых смешных ролей, в которых голливудские звезды сыграли сами себя
Драку заказывали?
11.11
Драку заказывали?
10 фильмов, в которых экранные кулачные поединки вышли из-под контроля
Пленники паранойи
10.11
Пленники паранойи
10 лучших экранных детективов, где все под подозрением
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 лучших фильмов о зловещих компьютерах 10 лучших фильмов о зловещих компьютерах
8 знаменитых киносцен, позаимствованных авторами из чужих фильмов 8 знаменитых киносцен, позаимствованных авторами из чужих фильмов
20 финансовых кинопровалов 2014 года 20 финансовых кинопровалов 2014 года
15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате
10 кинокошмаров, от которых идет мороз по коже 10 кинокошмаров, от которых идет мороз по коже
12 фильмов о потерянной памяти 12 фильмов о потерянной памяти

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть