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Скандал Хардинг

23.10.2017 16:15
Скандал Хардинг

Несколько кадров из биографической ленты «Я, Тоня» с Марго Робби в роли американской фигуристки Тони Хардинг. Спортивная карьера героини оказывается под вопросом, когда её бывший муж (Себастьян Стэн) решает устроить нападение на соперницу Тони.

Несмотря на успешную карьеру фигуристки (двадцатилетняя Хардинг стала первой женщиной, выполнившей тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя на одном соревновании и каскад с тройным акселем), прославилась Тоня после громкого скандала с нападением на спортсменку Нэнси Керриган в 1994 году. Бывший муж Хардинг, Джефф Гиллоули, вместе с телохранителем Шоуном Экардтом нанял Шейна Стэнта сломать правую ногу Керриган, чтобы она не смогла конкурировать на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. Из-за распространившихся по всему миру слухов, Хардинг вскоре оказалась в гуще криминальной истории.

Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи («Ларс и настоящая девушка»), над сценарием работал Стивен РоджерсP.S. Я люблю тебя»). В актерский состав также вошли Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эллисон Дженни и Эми Фокс.

В широком прокате байопик стартует 8 декабря.

 

 

 

 

 

 

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