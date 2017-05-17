Скорость Барри

Warner Bros. не оставляют надежды снять многострадальный фильм о «Флэше» из киновселенной DC, и THR огласили шорт-лист из трех именитых постановщиков, которые могут стать занять режиссерское кресло блокбастера.

Главным фаворитом студии является Роберт Земекис («Назад в будущее»), который, однако, может и отказаться от постановки «Флэша» из-за занятости со своим другим новым фильмом – безымянной военной драмы с участием Стива Карелла.

Также в числе претендентов значится Мэттью Вон («Kingsman», «Люди Икс: Первый Класс»). Ранее WB предлагали Вону снять сиквел «Человека из Стали», при этом постановщик изначально был готов взяться и за любой другой проект по комиксам DC. Кроме того, срежиссировать «Флэша» может Сэм Рэйми (трилогии «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук»), с которым студия в данный момент также ведет активные переговоры.

Сюжет ленты расскажет о физике-ядерщике Барри Аллене (Эзра Миллер), облучившемся ядохимикатами из-за несчастного случая и открывшем в себе способность развивать фантастическую скорость, а также без труда преодолевать скорость света. Свои суперспособности Барри решает направить на благо общества, становясь супергероем.

Над новой версии сценария работает Джоби Хэролд («Меч короля Артура», «Наркоз»). В актерский состав входят Кирси Клемонс, получившая роль Айрис Уэст ‒ возлюбленной Барри Аллена, Билли Крудап, играющий отца главного героя, и Рэй Фишер, воплощающий образ супергероя Киборга.