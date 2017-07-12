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Сквозь реальность

12.07.2017 22:00
Сквозь реальность

Первые кадры из диснеевской фэнтези-ленты «Скачок во времени» Авы ДюВерней – экранизации одноименного романа Мадлен Л’Энгл. В каст проекта вошли Крис Пайн, Риз Уизерспун, Майкл Пенья, Зак Галифианакис и Опра Уинфри.

Сюжет ленты рассказывает о докторе Алексе Мёрри (Крис Пайн), который бесследно исчезает во время одного из экспериментов. На поиски ученого отправляется его дочь Мег в компании с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоит пройти через путешествия во времени, знакомство со странными мирами и необыкновенными существами.

Российская премьера «Скачка во времени» намечена на 8 марта 2018 года.

 

 

 

 

 

 

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