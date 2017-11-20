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Сквозь вечность

20.11.2017 10:00
Сквозь вечность

Подоспел второй официальный трейлер фэнтези «Излом времени» Авы ДюВерней – экранизации одноименного романа Мадлен Л’Энгл. В касте фильма значатся Крис ПайнРиз УизерспунМайкл Пенья, Зак Галифианакис и Опра Уинфри.

Сюжет фильма рассказывает о докторе Алексе Мёрри (Крис Пайн), который бесследно исчезает во время одного из экспериментов. На поиски ученого отправляется его дочь Мег в компании с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоит пройти через путешествия во времени, знакомство со странными мирами и необыкновенными существами.

Российская премьера «Излома времени» намечена на 8 марта 2018 года.

 

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