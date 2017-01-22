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Новости кино

Слезы DC

22.01.2017 20:10
Слезы DC

Режиссер и сценарист Дэвид Эйер опубликовал душераздирающее письмо одному из фанатов «Отряд самоубийц», в котором откровенно признал недостатки своего фильма, пообещав исправиться в дальнейшем.

Письмо адресовано поклоннику блокбастера, назвавшему «Отряд самоубийц» шедевром: «Большое вам спасибо. Я знаю, что это спорное кино, хотя я искренне стремился сделать нечто другое, с уникальным стилем и подачей.

Я черпал вдохновение в безумии оригинальных комиксов. Создание фильма – это извилистый путь, а не прямая линия. Я многое осознал. Люди хотят того, чего хотят, у всех есть свое представление о том, как должен выглядеть, ходить и говорить каждый отдельно взятый персонаж. Если вы нацелены снять картину, которая угодит всем, то очень легко скатиться до ванильки. Но я пошел на это. И я знаю, что у “Отряда” полно недостатков, черт побери, да весь мир знает. Ничто не ранит так сильно, как все эти отзывы в газетах, которые рвут в клочья годы твоих пота, крови и слез. Эта игра сплошь состоит из ненависти.

Лента оказалась невероятно успешной в финансовом плане. Наконец-то миру были представлены многие крутые персонажи из вселенной DC. И успех этот связан именно с силой DC, их чудесными персонажами. Хотел бы я что-то изменить и снять по-другому? Да, определенно.

Будь у меня машина времени, Джокера я бы сделал центральным злодеем, сконструировал бы более приземленный сюжет. Мне необходимо учесть все положительные и отрицательные моменты в этой истории, чтобы вынести из них урок. Я обожаю создавать кино и обожаю DC. Я бросил школу и красил дома, чтобы заработать на жизнь. Мне повезло иметь такую работу, которая есть у меня сейчас. И в следующий раз я просто обязан дать персонажам именно такой сюжет и такую историю, каких они заслуживают. Я отвечаю за свои слова. (И на всякий случай: никакого секретного издания “Отряда самоубийц”,  в которое включена куча сцен с Джокером, не существует)».

Суперзлодейский блокбастер с участием Уилла Смита, Джареда ЛетоМарго Робби, Кары Делевинь, Виолы Дэвис и других собрал негативные отзывы критиков, но заработал в общем счете 745,6 миллиона долларов. В декабре Дэвид Эйер также был назначен режиссером фильма «Готэмские Сирены», сюжет которого посвящен Харли Квинн, Ядовитому Плющу и Женщине-Кошке. Однако написание сценария Эйеру на этот раз не доверили, поручив работу Женеве Робертсон-ДворетШерлок Холмс 3», ребут «Лары Крофт»). 

 

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