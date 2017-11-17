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Смех Охотников

17.11.2017 14:35
Смех Охотников

Актер Эдвард Джеймс Олмос поделился с порталом Cinema Blend подробностями о сюжете нового «Хищника» режиссера Шейна Блэка, также пообещав, что в фильме будет неожиданно много юмора.

«Сюжет у картины потрясающе интересный. Я ещё не смотрел её, но кино должно получиться невероятно смешным. Там будут даже дети. И юмор. Много, много юмора», ‒ говорит Олмос. «Меня это шокировало, ведь “Хищник” всегда был очень напряженной и серьезной франшизой, но наша лента тоже выдержана в подобном стиле. Вы погрузитесь в происходящее с головой, как это бывало и при просмотре предыдущих частей. Шейн ‒ крайне одаренный сценарист и замечательный режиссер, собравший вместе отличную команду».

 

«Кигэн-Майкл Ки и Томас Джейн прекрасно сработались, и вообще все актеры разбивались на пары, так получились три основные группы», ‒ продолжает Эдвард. «Они играют отряд солдат с посттравматическим синдромом, которых заперли в психушке. Потом эти ребята назначают себе лидера, помогающего им сбежать из лечебницы, но стоило ему вжиться в свою роль, как мир внезапно сходит с ума, а в кадре появляются дети, недавно встретившие Хищников. Начинает твориться такое безумие, даже описать тяжело. В общем, я очень взволнован, хоть и не знаю, что получится в итоге. Но у меня хорошее предчувствие. Надеюсь, фильм действительно выйдет смешным и всё таким же смертельно “хищным”».

 

В касте также значатся Бойд Холбрук, Тревант Роудс, Аугусто АгилераСтерлинг К. БраунОливия Манн, Джейкоб Тремблэ, Ивонн Страховски, Джейк Бьюзи, Кайл Страутс, Дуэйн Джонсон и Пол Лэзенби.

Ранее Fox уже представили дебютный тизер-постер, релиз первого трейлера ожидается в январе. Мировая премьера нового «Хищника» запланирована на 2 августа 2018-го.


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