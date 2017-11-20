Смерть хиппи

Хотя официальные подробности о новом фильме Квентина Тарантино пока держатся в секрете, источники Vanity Fair уже успели ознакомиться со сценарием проекта и поделились первыми деталями сюжета. Вопреки разлетевшимся по Сети слухам, убийства Чарльза Мэнсона (скончавшегося накануне в тюремной больнице) послужат лишь фоном для событий картины.

Итак, по информации Vanity Fair, в центре внимания окажется «телевизионный актер, на счету которого лишь один хитовый сериал, пытающийся всеми силами пробиться в кинобизнес». Этим занимается и его «помощник, тоже дублер». Сюжет разворачивается на фоне ряда событий, в том числе связанных с Чарльзом Мэнсоном и его последователями из коммуны «Семья», жестоко убившими актрису Шэрон Тэйт (жену режиссера Романа Полански).

Предполагается, что Шэрон Тэйт станет своеобразным «связующим звеном» между несколькими историями (согласно сообщениям инсайдеров, по своей структуре фильм напоминает «Криминальное чтиво»). Местом действия выбран Лос-Анджелес образца 1969 года ‒ время заката движения хиппи, который и ознаменовали убийства Мэнсона.

На две главные мужские роли претендуют Том Круз, Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо (впрочем, в каст могут войти все трое). Также Тарантино специально прописал роли для Дженнифер Лоуренс, Сэмюэля Л. Джексона и Марго Робби, которую постановщик видит в образе Шэрон Тэйт. Продюсированием займутся Дэвид Хеймэн (франшиза «Гарри Поттер»), Шэннон МакИнтош («Джанго освобожденный») и Джорджия Касандес («Омерзительная восьмерка»).

Старт съемок намечен на лето 2018-го, выпустить ленту в прокат планируется в 2019 году. На прошлой неделе права на финансирование и дистрибуцию картины приобрели Sony Pictures, готовые предоставить Тарантино необходимый бюджет в $100 миллионов. Это будет первый фильм режиссера, созданный без участия Miramax / The Weinstein Company и погрязшего в сексуальных скандалах Харви Вайнштейна.