Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Мы пойдем другим путем.
15 запоминающихся спин-оффов
Их в дверь, они в окно.
10 кинозвезд, которые не опустили рук после первой неудачи в Голливуде
Бог их всех ненавидит.
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
Там, где нас нет.
10 лучших вымышленных городов в кино
Мальчик, девочка – какая разница!
7 киноперсонажей, написанных под мужчин, но сыгранных женщинами
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Смерть хиппи

20.11.2017 13:35
Смерть хиппи

Хотя официальные подробности о новом фильме Квентина Тарантино пока держатся в секрете, источники Vanity Fair уже успели ознакомиться со сценарием проекта и поделились первыми деталями сюжета. Вопреки разлетевшимся по Сети слухам, убийства Чарльза Мэнсона (скончавшегося накануне в тюремной больнице) послужат лишь фоном для событий картины.

Итак, по информации Vanity Fair, в центре внимания окажется «телевизионный актер, на счету которого лишь один хитовый сериал, пытающийся всеми силами пробиться в кинобизнес». Этим занимается и его «помощник, тоже дублер». Сюжет разворачивается на фоне ряда событий, в том числе связанных с Чарльзом Мэнсоном и его последователями из коммуны «Семья», жестоко убившими актрису Шэрон Тэйт (жену режиссера Романа Полански).

Предполагается, что Шэрон Тэйт станет своеобразным «связующим звеном» между несколькими историями (согласно сообщениям инсайдеров, по своей структуре фильм напоминает «Криминальное чтиво»). Местом действия выбран Лос-Анджелес образца 1969 года ‒ время заката движения хиппи, который и ознаменовали убийства Мэнсона.

На две главные мужские роли претендуют Том КрузБрэд Питт и Леонардо ДиКаприо (впрочем, в каст могут войти все трое). Также Тарантино специально прописал роли для Дженнифер Лоуренс, Сэмюэля Л. Джексона и Марго Робби, которую постановщик видит в образе Шэрон Тэйт. Продюсированием займутся Дэвид Хеймэн (франшиза «Гарри Поттер»), Шэннон МакИнтошДжанго освобожденный») и Джорджия Касандес («Омерзительная восьмерка»).

Старт съемок намечен на лето 2018-го, выпустить ленту в прокат планируется в 2019 году. На прошлой неделе права на финансирование и дистрибуцию картины приобрели Sony Pictures, готовые предоставить Тарантино необходимый бюджет в $100 миллионов. Это будет первый фильм режиссера, созданный без участия Miramax / The Weinstein Company и погрязшего в сексуальных скандалах Харви Вайнштейна.

 


 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Вот на эти два процента я и живу…. 18 кинозвезд, имеющих бизнес на стороне (Евгений Ухов, Film.ru)
16.12.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Вот на эти два процента я и живу…

Работа в кино – дело рискованное: сегодня ты звезда с многомиллионными контрактами, а завтра на твоем лице печать уныния имени Николаса Кейджа, за плечами миллионные долги и безрадостное...  →
Все, что нажито непосильным трудом. 16 голливудских звезд-коллекционеров (Евгений Ухов, Film.ru)
26.11.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Все, что нажито непосильным трудом

В Голливуде полно коллекционеров, и собирают актеры и режиссеры самые неожиданные вещи. С некоторыми «звездными» коллекциями мы вас сегодня и познакомим  →
Маленькие несбывшиеся мечты. 10 крутых камео, которые планировались, но не случились (Евгений Ухов, Film.ru)
15.08.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Маленькие несбывшиеся мечты

Многократно мы говорили о том, как зрители любят камео, небольшие появления звезд даже превратились в своеобразный спорт – едва ли не каждый проект норовит зацепить маленьким, но вкусным...  →
Съемки съемками, а обед по расписанию. 15 кинозвезд, занимающихся ресторанным бизнесом (Евгений Ухов, Film.ru)
06.08.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Съемки съемками, а обед по расписанию

Актеры порой умело демонстрируют вокальные способности, кто-то достигает высот в политике, но это, пожалуй, и все. Хотя нет – еще многим звездам легко дается ресторанный бизнес  →
Чем бы дитя ни тешилось…. 15 необычных хобби звезд кино (Евгений Ухов, Film.ru)
02.05.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Чем бы дитя ни тешилось…

«Когда остаются игрушки одни, во что, интересно, играют они?» - спрашивали герои детского мультфильма. Мы немного переиначим эту фразу и спросим, а чем занимаются актеры в то время,...  →
показать еще

Новости по теме

17.11.2017
Квентин Тарантино нашел студию для своего нового фильма.
15.11.2017
Том Круз может сыграть в новом фильме Квентина Тарантино.
02.11.2017
Квентин Тарантино завершил сценарий своего нового фильма.
12.07.2017
Первые подробности о новом фильме Квентина Тарантино.
10.05.2017
Умер актер Майкл Паркс, любимчик Тарантино и Родригеса.

Свежие рецензии


Главное

Голыми руками
08:00
Голыми руками
13 лучших экранных супергероев, не имеющих суперспособностей
Обмани меня!
19.11
Обмани меня!
10 лучших трейлеров разочаровавших картин
Один в поле не воин
18.11
Один в поле не воин
13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз
Пустые траты
17.11
Пустые траты
10 самых нелепых примеров использования компьютерных эффектов в кино
Этому комиксу нужен другой герой!
16.11
Этому комиксу нужен другой герой!
13 актеров кинокомиксов, против которых были настроены фанаты
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
13.11
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
10 фильмов, вдохновленных конспирологией
Зеркало для героя
12.11
Зеркало для героя
10 самых смешных ролей, в которых голливудские звезды сыграли сами себя
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 незаслуженно закрытых сериалов 12 незаслуженно закрытых сериалов
25 звездно-незвездных супружеских пар 25 звездно-незвездных супружеских пар
12 актеров, повторяющихся из фильма в фильм 12 актеров, повторяющихся из фильма в фильм
12 фильмов о выходе из тела 12 фильмов о выходе из тела
10 лучших фильмов о вынужденной войне всех против всех 10 лучших фильмов о вынужденной войне всех против всех
13 лучших агентов под прикрытием в кино и на ТВ 13 лучших агентов под прикрытием в кино и на ТВ

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть