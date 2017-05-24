Спасая Фьюри

Пара свежих постеров комедийного боевика «Телохранитель киллера» с участием Райана Рейнольдса в образе агента по защите свидетелей и Сэмюэля Л. Джексона, играющего наемного убийцу.

Фильм расскажет о телохранителе мирового уровня Майкле Брюсе (Рейнолдс), новым клиентом которого становится печально известный киллер в исполнении Джексона. Героям предстоит вместе сбежать из Англии в Гаагу, но им помешает кровожадный восточно-европейский диктатор Владислав Духович, которого играет Олдман.



Режиссерское кресло занял Патрик Хьюз, снявший «Неудержимых 3», автором сценария выступил Том О’Коннор. В актерский состав также входят Гари Олдман и Сальма Хайек.

Российская премьера «Телохранителя киллера» состоится 17 августа.