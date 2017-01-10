Спасти Нагиева

Первый постер и тизер-трейлер комедийной ленты «Кухня. Последняя битва» – второго полнометражного фильма франшизы, продолжающего сюжет шестого сезона оригинального сериала.

Виктору Баринову по личной просьбе Президента России предстоит отправиться в Сочи на чемпионат мира среди профессиональных поваров и доказать, что он и его команда - лучшие в мире! В тяжелой борьбе за звание победителя Шефу будет помогать «тёмная лошадка» — его родной сын Иван, о котором он неожиданно узнал накануне чемпионата.

Режиссером выступает Антон Федотов, который также параллельно работает над сериалом «Отель Элеон», спин-оффом «Кухни». В актерский состав вошли Дмитрий Нагиев, Дмитрий Назаров, Сергей Лавыгин, Михаил Башкатов, Михаил Тарабукин, Анфиса Черных, Никита Тарасов, Валерия Федорович, Сергей Епишев, Марина Могилевская и Олег Табаков.

На экраны «Кухня. Последняя битва» попадет в конце апреля.