Том Харди и Ченнинг Татум рассматриваются на главные роли в криминальном экшене «Тройная граница». Также об участии в фильме подумывают Джонни Депп и Том Хэнкс.

Сюжет триллера посвящен группе южноамериканских бандитов, которые используют печально известную «тройную границу» между Парагваем, Аргентиной и Бразилией в своих преступных целях.

Разработка картины (также известной под названием «Спящие псы») ведется уже около десяти лет. Изначально в режиссеры «Тройной границы» метила Кэтрин Бигелоу, которая затем переключилась на другие проекты. За ней ушел и утвержденный на одну из ролей Уилл Смит (который вполне может ввернуться ввиду возобновления работы над лентой).

Теперь режиссерское кресло займет Джей Си Чендор («Предел риска», «Самый жестокий год»), сценарий же написал Марк Боал («Повелитель бури», «Цель номер один»). Информации о времени начала съемок на данный момент нет.