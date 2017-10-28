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Стороны Силы

28.10.2017 15:30
Стороны Силы

В Сети оказались персонажные постеры восьмого эпизода «Звёздных Войн», созданного режиссером Райаном Джонсоном, с участием героев Марка Хэмилла, Дейзи Ридли, Джона Бойеги, Кэрри Фишер, Адама Драйвера и Оскара Айзека.

Продолжение легендарной саги о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей (Дейзи Ридли) пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером (Марк Хэмилл)? Кайло Рен (Адам Драйвер) перешел на Тёмную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным родственником Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея (Кэрри Фишер), вместе с По (Оскар Айзек), Финном (Джон Бойега) и BB-8 приступит к новой миссии.

На экранах снова появятся Донал ГлисонЭнтони ДэниелсГвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель Торо, Келли Мэри Трэн и Лора Дерн.

В кинотеатрах «Последних джедаев» можно найти с 14 декабря.

 

 

 

 

 

 

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