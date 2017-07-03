Стыд Старка

За девять лет Роберт Дауни мл. успел воплотить образ Железного Человека уже восемь раз. В новом интервью с порталом News.com.au, приуроченном к выходу «Человека-паука: Возвращение домой», актер обсудил возможность своего расставания с ролью гения, миллиардера, плейбоя и филантропа Тони Старка.

«Мне постоянно твердят, что это стало похоже на перчатку, которая идеально сидит. Каждый раз я должен начинать с начала, хотя у меня в любом случае есть прочная база для этого. Я не хочу испортить всё то, что строилось на протяжении последних шести или семи фильмов, если я решу сняться в этой роли еще раз. Я просто хочу завязать до того, как мне станет стыдно», ‒ поделился Дауни. «Когда выходили первые “Мстители”, я сказал про себя одну вещь, которую мог бы повторять регулярно: “Нам никогда не удастся сделать ничего лучше этого. Всем нужно остановиться”. Но лично для меня всё всегда зависит от людей и возможностей, как в случае с братьями Руссо [режиссеры третьих и четвертых “Мстителей” ‒ Film.ru], которых я просто обожаю».

Помимо нового «Человека-паука» Роберт Дауни мл. также появится в роли Железного Человека в «Мстителях: Война бесконечности» и безымянных «Мстителях 4», которые могут стать для актера последним проектом из киновселенной Марвел: известно, что в фильме погибнут один или несколько ключевых супергероев франшизы.