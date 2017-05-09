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Своя атмосфера

09.05.2017 09:10
Своя атмосфера

Showtime выложили новый промо-тизер третьего сезона мистической теледрамы «Твин Пикс». Возвращение культового сериала за авторством Дэвида Линча и Марка Фроста ожидается 21 мая.

Длительность премьерного эпизода составит 2 часа, затем серии будут выходить по одной в неделю. Всего планируется выпуск 18 эпизодов. Детали сюжета держатся в тайне, но, как намекнул сам Линч, для его понимания крайне важно освежить в памяти события фильма-приквела «Твин Пикс: Сквозь огонь».

Каст третьего сезона составляет как «старая гвардия» (Кайл МакЛоклен в образе агента Купера, Шерил ЛиГрейс ЗабрискиШерилин ФеннХэрри Дин СтэнтонДэвид Духовны и сам Линч в роли шефа ФБР Гордона Коула), так и новая, куда вошли Моника Беллуччи, Джим Белуши, Лора Дерн, Балтазар Гетти, Эшли Джадд, Мэттью Лиллард, Трент Резнор, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Майкл Сера и Наоми Уоттс.

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