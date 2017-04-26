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Связующее звено

26.04.2017 22:00
Связующее звено

Fox выложили в Сеть пролог «Чужого: Завет», рассказывающий о том, как андроид Дэвид (Майкл Фассбендер) и доктор Элизабет Шоу (Нуми Рапас) попали на планету Создателей после событий «Прометея».

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

В актерский состав также вошли Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Эми Сейметц, Демиан Бишир, Натаниэль Дин, Кэлли Эрнандес, Гай Пирс, Кармен Эджого, Горан Д. Клюе и Джеймс Франко в роли капитана Брэнсона.

Релиз sci-fi хоррора Ридли Скотта в отечественном прокате намечен на 18 мая.

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