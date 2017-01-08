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Сын Пентекоста

08.01.2017 09:30
Сын Пентекоста

В Сети оказалось новое фото со съемочной площадки фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание» с участием Джона Бойеги, играющего сына маршала Стэкера Пентекоста.

Актерский состав нового «Тихоокеанского рубежа» также включает в себя Скотта Иствуда, Кэйли Спэйни, Ника Тарабэя, Тянь Цзин и Дзин Чжана. О возвращении каких-либо участников оригинальной картины не сообщается.

Режиссером ленты значится Стивен С. ДеНайт – главный сценарист первого сезона «Сорвиголовы» и автор сериала «Спартак» для Starz. Сценарий написал Джон СпэйтсПрометей», «Доктор Стрэндж»), а продюсером выступил Гильермо дель Торо. Universal и Legendary выпустят сиквел в формате 3D.

На экраны «Тихоокеанский рубеж 2» попадет 23 февраля 2018 года.

 

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